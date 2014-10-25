Путин уверяет, что "надавил" на "Газпром" за долги Украины

Об этом он заявил на форуме «Валдай» в Сочи, пишет Газета.Ru.

«Мне пришлось надавить на «Газпром», я прошу прощения перед акционерами, в том числе иностранными, и попросить «Газпром» не настаивать на этих деньгах», — сказал Путин.

Задолженность Украины перед «Газпромом» за уже поставленный газ составляет $5,3 млрд, но российская сторона выразила готовность возобновить поставку газа Украине, если та погасит до конца года $3,1 млрд.

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«В Украине сейчас есть $3,1 млрд на то, чтобы заплатить нам сейчас долги», — уверен Путин.

Кроме того, по его словам, Россия предлагала три варианта западной помощи Украине для оплаты поставок российского газа предстоящей зимой, но все они были отвергнуты.