На вопрос о Балоге, Ющенко объяснил, чем человек отличается от животного

Народный депутат Петр ЮЩЕНКО считает, что в «Народном Союзе Наша Украина» раскола нет, и он не собирается выходить из партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам П.ЮЩЕНКО, то, что происходит в партии, «это не раскол, а это течения, которые всегда присутствовали в известных и передовых – и социалистических, и демократических, и социал-демократических, и христианских партиях Европы, и это нормально».

На вопрос журналистов, не кажется ли ему, что в связи с этими течениями партия НСНУ уже несколько лет теряет рейтинг, П.ЮЩЕНКО выразил сожаление, что «больным является общество». Он сказал: «Это такие мы больные».

Отвечая на вопрос относительно выхода главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ из НСНУ, П.ЮЩЕНКО отметил: «Человек отличается от животного тем, что он владеет императивом своего духа, свободой воли, свободой выбора». По его словам, в разговоре с ним В.БАЛОГА заявил, что, когда состоится процесс объединения партии, он пойдет первым туда как рядовой член партии.

На вопрос, планирует ли он выходить из партии, П.ЮЩЕНКО ответил: «Безусловно, нет».

Отвечая на вопрос, поддержит ли новосозданная на базе НСНУ партия нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на президентских выборах, П.ЮЩЕНКО отметил: «А что, нет?».

Говоря о партийном проекте, с инициативой которой выступает В.БАЛОГА, П.ЮЩЕНКО отметил, что это «вариант дополнительный – дополнительных резервов, дополнительных ресурсов, которые мы этим залом не охватываем, в частности, на востоке и на юге Украины». Он отметил важную роль В.БАЛОГИ в прошлом году в процессе «ренессанса партии».