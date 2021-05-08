В Карпатах продолжает царить зима - там снова снегопады и морозы. Температура воздуха в горах опустилась ниже нуля, также существует риск схода лавин.

В ночь на субботу, 8 мая, на горе Поп Иван Черногорский (Ивано-Франковская область) выпало 20 см снега.

О зимней погоде в Карпатах сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в соцсети Facebook.

«По состоянию на 09:30 8 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с. Температура воздуха -3 °С. За ночь выпало до 20 см снега», — говорится в сообщении.

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В эти выходные на большей части территории Украины переменчивую погоду определит антициклон Utine, который несет в страну поле высокого атмосферного давления. Об этом свидетельствует прогноз на длинные выходные, опубликованный Укргидрометцентром в Facebook.

8-10 мая погода в Украине покажет свой капризный характер в субботу, 8 мая, пройдут дожди, будет ветрено и прохладно. Но уже с воскресенья, 9 мая, потеплеет, обещают в гидрометцентре.

Снеголавинная опасность в Карпатах

В субботу, 8 мая, на высокогорьях Ивано-Франковской области удерживается умеренная угроза схода лавин. Предупреждают также о 2 уровень опасности 8 – 9 мая на высокогорье восточной части Закарпатской области.

В то же время в эти дни на высокогорье западной и центральной части Закарпатья будет лавиноопасно.

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Автор: Виктория Гордиенко