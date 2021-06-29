Смерч заметили на 12-м квартале

Жители Днепра 29 июня наблюдали жуткое природное явление. По городу пронесся смерч.

Об этом свидетельствуют обнародованные местными жителями фото в соцсетях.

Смерч заметили на 12-м квартале Днепра. На камеру запечатлели, как вихрь сформировался и перемещается по небу над домами.

Кроме того, еще один смерч засняли неподалеку от Днепра в селе Сурско-Литовское.

Справка УНИАН. Смерчи образуются от соприкосновения сухого и холодного воздуха с влажным и теплым воздухом. По данным метеорологов в Украине с каждым годом увеличивается число смерчей. По их мнению, данная ситуация связана с глобальным потеплением.

Потоп в Днепропетровской области

Как сообщал Погода УНИАН, в Днепропетровской области в начале июня из-за интенсивных дождей затопило 90 частных домов и 151 домохозяйство.

При этом в самом Днепре проливные дожди также наделали бед. Помимо домов, затопленными оказались и могилы на местном кладбище.

Кроме того, 14 июня непогода прокатилась по Украине, ломая деревья и затапливая города. В селе Широкое Запорожской области пронесся мощный смерч. Люди рассказывают, вихрь возник мгновенно и сразу набрал безумной силы

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Автор: Анастасия Горбачева