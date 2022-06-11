По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на Троицу в Украине будет жарко и мокро.

На Троицу, 12 июня, в Украине будет жаркая погода, столбики термометров будут подниматься до +32 градусов. Почти по всей Украине пройдут кратковременные грозовые дожди.

Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

"На Зеленое воскресенье в Украине жары будет хватать, днем до +27...+32 градусов. Чуть меньше ее будет на западе, ослабят градусы короткие грозовые дожди, и на севере ожидается +24...+ 29 градусов", - рассказала синоптик.

По ее словам, кратковременные грозовые дожди в воскресенье прокатятся практически повсеместно.

В Киеве на Троицу, по прогнозу синоптика, также есть вероятность дождя с грозой. Максимальная температура воздуха немного снизится, предполагается около +29 градусов.

Напомним, на сегодня, 11 июня в восьми областях на западе Украины объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы и град.

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