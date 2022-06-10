Такая сильная жара ожидается уже завтра. Однако на западе Украины будет немного прохладнее.

Жара в Украине продолжается. В субботу, 11 июня, температура в Украине будет достигать +34 градусов.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В субботу и на Троицу температура воздуха в большинстве областей составит +28...+34 градуса. Более свежим ожидается воздух в западной части Украины, там предполагается в течение дня +24...+29 градусов", - сообщила она.

По ее прогнозу, завтра кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях Украины, местами на Юге и в Центре (Днепр с районами, Полтава, Запорожье избегут дождей). На остальной территории Украины осадки завтра маловероятны. Ветер, по словам синоптика, будет умеренный, только во время гроз может рвануть до сильного.

Напомним, этим летом в Украине ожидаются аномально высокие температуры особенно в западных областях.

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