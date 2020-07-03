На Херсонщину надвигается невероятная жара: температура достигнет +42°
Объявлен "красный" уровень опасности.
В течение 5-7 июля в Херсоне и области ожидается сильная жара, температура может достигать +42°.
Об этом говорится в сообщении Херсонского областного центра гидрометеорологии в Facebook.
Так, днем 5-7 июля 2020 года по Херсонской области и г. Херсону ожидается чрезвычайная жара 40-42° (объявлен III уровень опасности - "красный").
Плюс 40: Жителей Херсонской области ожидает адская жара
Напомним, в пятницу, 3 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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