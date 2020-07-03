На Херсонщину надвигается невероятная жара: температура достигнет +42°

Объявлен "красный" уровень опасности.

На Херсонщину надвигается жара / фото УНИАН

В течение 5-7 июля в Херсоне и области ожидается сильная жара, температура может достигать +42°.

Об этом говорится в сообщении Херсонского областного центра гидрометеорологии в Facebook.

Так, днем 5-7 июля 2020 года по Херсонской области и г. Херсону ожидается чрезвычайная жара 40-42° (объявлен III уровень опасности - "красный").

facebook.com/meteokherson

Напомним, в пятницу, 3 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.