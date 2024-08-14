Наиболее сильно пострадали страны на юге континента.

В 2023 году из-за палящих температур в Европе погибло более 47 000 человек, причем сильнее всего пострадали страны на юге континента. Об этом сообщает Reuters.

Согласно отчету Барселонского института глобального здравоохранения, прошлый год был самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Как сообщается, изменение климата продолжает повышать температуру, а европейцы живут на самом быстро нагревающемся континенте в мире, сталкиваясь с растущими рисками для здоровья.

Ученые подсчитали, что смертей было бы на 80% больше, если бы за последние 20 лет не были приняты меры, помогающие людям адаптироваться к повышению температуры.

Видео дня

Исследователи использовали данные о смертности и температуре из 35 европейских стран. По их оценкам, 47 690 человек умерли от причин, связанных с высокими температурами.

С учетом данных по численности населения, Греция, Болгария, Италия и Испания оказались странами с самой высокой смертностью, связанной с жарой.

Жара возвращается в Украину - прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ближайшие выходные в Украине будут очень жаркими. 17 и 18 августа температура в Украине будет повышаться до +30°...+35°, а на юге местами разогреет до +36°...+38°.

Вас также могут заинтересовать новости: