Волны жары в Европе становятся настолько сильными, что человеческий организм не справляется с нагрузкой.

Европа все чаще сталкивается с жарой, настолько сильной, что человеческий организм не может с ней справиться. Об этом заявила Служба мониторинга климата ЕС Copernicus и Всемирная метеорологическая организация.

В докладе о климате ученые отметили экстремальные условия прошлого года, пишет Reuters. Речь идет, в том числе, и об июльской жаре. Тогда 41% южной Европы оказалось под воздействием экстремального теплового стресса - это самая большая площадь Европы в таких условиях за все время наблюдений.

Как сообщается, экстремальная жара представляет особую опасность для здоровья людей, работающих на открытом воздухе, пожилых людей и людей с уже существующими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

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Например, в июле прошлого года в некоторых районах Италии было зарегистрировано на 7% больше смертей, чем обычно. В целом, по словам ученых, за последние 20 лет смертность от жары в Европе выросла примерно на 30%.

Прошлый год стал самым жарким в мире с начала ведения учета. А Европа - это континент, на котором температура повышается быстрее всего.

Жара также способствовала экстремальным погодным условиям, в том числе наводнениям. Связано это с тем, что более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, вызывая более сильные ливни. Так, от наводнений в Словении в прошлом году пострадали 1,5 миллиона человек.

В Греции произошел самый крупный в ЕС лесной пожар, а Альпийские ледники потеряли 10% своего оставшегося объема в течение 2022 и 2023 годов.

"Некоторые из событий 2023 года застали научное сообщество врасплох из-за их интенсивности, скорости наступления, масштабов и продолжительности", - сказал директор Службы изменения климата Copernicus Карло Буонтемпо.

Аномальная жара в мире

В прошлом году сотни участников Всемирного скаутского съезда в Южной Корее попали в больницу из-за сильной жары. На следующий день в больницу попали еще более двухсот человек.

Сверхвысокие температуры в 2023 году привели к лесным пожарам в разных странах, в частности в Италии, Испании, Греции, Турции, которые традиционно являются одними из основных туристических направлений.

Эксперты говорят, что кондиционеры не являются устойчивым решением. Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному в 2019 году, на обычные охлаждающие устройства, включая кондиционеры и холодильники, уже приходится до 10 процентов всех глобальных выбросов парниковых газов.

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