Осадки на этой неделе возможны только в районе Карпат.

В Украину идет сильная жара. Еще несколько дней температура будет комфортной, а на выходных воздух разогреет до +30°...+35° и местами - до +38°. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода 15 августа

В четверг в Украине сохранится солнечная и сухая погода, только днем в Карпатах пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +12...+17 °С; днем +26...+31 °С. На Закарпатье, Прикарпатье и юге страны +28...+33 °С.

Погода 16 августа

В пятницу в Украине продолжится период сухой и малооблачной погоды по всей стране, только в Карпатах днем местами пройдут небольшие грозовые дожди. Ночью будет +12...+17 °С; днем +26...+31 °С. На Закарпатье, Прикарпатье и юге страны +28...+33 °С.

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Погода 17 августа

В субботу, по данным синоптика, на всей территории Украины осадков не ожидается. В Карпатском регионе ночью и утром туманы. Ночью будет +13...+18 °С, днем воздух прогреется до +29...+34 °С, а в юго-западной части страны местами уже будет +35...+37 °С.

Погода 18 августа

В конце недели в Карпатах пройдут кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем по всей Украине +30...+35 °С, а на юге местами разогреет до +36...+38 °С.

Погода в Украине - прогноз на 14 августа

Синоптик Наталья Диденко говорит, что 14 августа на погоду в Украине будет влиять антициклон Mashal, благодаря которому будет сухо и солнечно. Днем будет +24...+29 градусов, а на Закарпатье и на крайнем юге временами до +30...+31 градуса

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