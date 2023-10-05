В пятницу, 6 октября, киевлян ждет довольно солнечный, но прохладный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до +12°, а днем столбики термометров максимально поднимутся лишь до +16°. В течение дня будет практически безоблачно, без осадков.
Северо-западный ветер усилится до 3 - 4,2 м/с, а атмосферное давление будет пониженным, 748-751 миллиметр ртутного столба.
Погода в Украине - 6 октября станет еще прохладнее
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +15°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.
В Тернополе 6 октября ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°.
В Виннице завтра будет +10°...+17°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +10° днем +17°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+15°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +17°.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+16°.
В Одессе 6 октября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +21°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+15°, небольшая облачность.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.
В Днепре температура ночью будет +12°, днем +18°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +10°...+19°, дождь.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +7°, днем +19°.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +19°.