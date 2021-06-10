В течение дня ожидается дождь.

Рабочая неделя в Киеве окончится влажной погодой. Практически весь день в столице будет капать дождь.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Осадки начнутся около 06:00 утра и продлятся до вечера, то усиливаясь, то прекращаясь вовсе.

Температура воздуха составит +14°...+23°.

Атмосферное давление пониженное -743 мм ртутного столба.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3 - 4,5 м/с. Переменная облачность.

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Автор: Екатерина Лиманская