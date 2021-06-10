В пятницу, 11 июня, в Киеве ожидается дождь / фото ua.depositphotos.com
Рабочая неделя в Киеве окончится влажной погодой. Практически весь день в столице будет капать дождь.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Осадки начнутся около 06:00 утра и продлятся до вечера, то усиливаясь, то прекращаясь вовсе.
Температура воздуха составит +14°...+23°.
Атмосферное давление пониженное -743 мм ртутного столба.
Северный ветер будет дуть со скоростью 3 - 4,5 м/с. Переменная облачность.
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