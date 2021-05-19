Дожди постепенно отступят / Фото ua.depositphotos.com
В четверг, 20 мая, в Украине будет дождливо, но осадки покинут центр и часть восточных областей. Температура начнет расти: в западных областях потеплеет до +17°, а в центральных - до +20°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.
- Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ночью +6°, днем +17°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +18°.
- В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +17°.
- В Тернополе 20 мая ночью будет +7°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +8°, днем +17°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается дождь, ночью +9°, днем +16°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +17°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, +9°...+18°.
- В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +18°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +20°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+20°.
- В Одессе 20 мая - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +16°.
- В Херсоне в четверг ночью +11°, днем +19°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Николаеве завтра будет дождь, ночью +11°, днем +17°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +22°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +8°...+16°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +11°, днем +18°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.
- В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, +12°...+24°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +10°, днем +22°.
Прогноз погоды в Украине на 20 мая / фото УНИАН
Народные приметы 20 мая
20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.
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