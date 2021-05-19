Осадки покинут центр и часть восточных областей.

В четверг, 20 мая, в Украине будет дождливо, но осадки покинут центр и часть восточных областей. Температура начнет расти: в западных областях потеплеет до +17°, а в центральных - до +20°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.

Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ночью +6°, днем +17°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +18°.

В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +17°.

В Тернополе 20 мая ночью будет +7°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +8°, днем +17°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается дождь, ночью +9°, днем +16°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +17°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, +9°...+18°.

В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +18°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +20°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+20°.

В Одессе 20 мая - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью +11°, днем +19°, облачно с прояснениями, ливень.

В Николаеве завтра будет дождь, ночью +11°, днем +17°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +22°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +8°...+16°.

В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +11°, днем +18°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.

В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, +12°...+24°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +10°, днем +22°.

Народные приметы 20 мая

20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

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Автор: Елена Пилипчак