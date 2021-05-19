Дожди постепенно отступят / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 20 мая, в Украине будет дождливо, но осадки покинут центр и часть восточных областей. Температура начнет расти: в западных областях потеплеет до +17°, а в центральных - до +20°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.
  • Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ночью +6°, днем +17°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +18°.
  • В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +17°.
  • В Тернополе 20 мая ночью будет +7°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +8°, днем +17°.
  • В Ивано-Франковске завтра ожидается дождь, ночью +9°, днем +16°.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +17°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, +9°...+18°.
  • В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +18°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +20°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+20°.
  • В Одессе 20 мая - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +16°.
  • В Херсоне в четверг ночью +11°, днем +19°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Николаеве завтра будет дождь, ночью +11°, днем +17°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +22°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +8°...+16°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +11°, днем +18°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.
  • В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, +12°...+24°.
  • В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°. 
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +10°, днем +22°.
Прогноз погоды в Украине на 20 мая / фото УНИАН

Народные приметы 20 мая

20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

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Автор: Елена Пилипчак