В течение дня воздух в столице прогреется до комфортных +22°...+24°.

Во вторник, 9 августа, в Киеве ожидается теплая летняя погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +18°, а днем столбики термометров покажут +22°...+24°. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Свежести добавит северный ветер, который будет дуть со скоростью 2,1 - 2,7 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 752 миллиметра ртутного столба.

Во Львове во вторник будет пасмурно. сплошная облачность. Ночью +15°, днем +20°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +21°.

В Тернополе 9 августа ночью будет +16°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +18°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +16°, днем +20°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+25°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +21°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +13°...+20°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +16°, днем +20°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +20°...+30°.

В Одессе 9 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.

В Херсоне во вторник ночью +20°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +18°...+31°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°.

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