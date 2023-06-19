Погода будет способствовать возникновению лесных пожаров.

На ближайшие дни во многих областях Украины объявили чрезвычайный уровень опасности. По данным Украинского гидрометцентра, существует высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

"19-22 июня в центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, 19 июня и в Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность объявляется, когда погодные условия сочетают высокую температуру воздуха и сухую бездождевую погоду. Это приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии открытого огня.

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Погода в Украине на неделю - готовьтесь к жаре

В ближайшие дни температура в Украине будет высокой. По данным Погода УНИАН, во многих областях столбики термометров будет подниматься до +30° и даже до +34°.

В частности, 20 июня, в большинстве областей ожидается от +26° до +34°, на западе: будет чуть свежее +23°...+25°. В среду, 21 июня, столбики термометров по всей стране покажут +25°...+29°. В четверг, 22 числа, в большинстве областей воздух прогреется до +26°...+30°, местами на юге будет до +31°. Перед выходными жара в Украине усилится: почти по всей стране воздух раскалит до +28°...+33°. А на выходных, 24 и 25 июня, на западе Украины похолодает. Зато на остальной территории нашей страны температура будет подниматься до +29°...+34°.

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