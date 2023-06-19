Периодически в ближайшие дни будет дождить, однако на температуру осадки особо не повлияют.

Ближайшая неделя в Украине будет жаркой. В отдельные дни температура будет подниматься од +30° и даже +34°! Местами ожидаются дожди и грозы, однако на температуру осадки не особо повлияют. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 19 июня, температура в большинстве областей поднимется до +26°...+30°. На западе будет чуть прохладнее, +22°...+23°. Как сообщал Погода УНИАН, в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах Хмельницкой, Ривненской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности.

Во вторник, 20 июня, дожди с грозами ожидаются на севере и северо-западе Украины. Температура останется без особых изменений: практически по всей стране будет от +26° до +34°, на западе: +23°...+25°, на Закарпатье воздух прогреется до +28°.

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Среда в Украине также будет довольно жаркой. Столбики термометров по всей стране покажут +25°...+29°. Осадки ожидаются местами в центральных областях, а также на юго-востоке.

В середине недели, 22 июня, жара в Украине усилится. В большинстве областей воздух прогреется до +26°...+30°, местами на юге будет до +31°, лишь на крайнем востоке и в Крыму будет +24°...+25°.

Перед выходными, 23 июня, на западе Украины, а также местами на севере ожидаются грозы. Температура при этом остнется высокой: почти по всей старне воздух раскалит до +28°...+33°, лишь на крайнем западе будет +25°...+27°.

Последние июньские выходные в Украине также обещают быть очень жаркими. На западе температура опустится до комфортных +19°...+24°, а на остальной территории нашей страны воздух прогреется до +29°...+34°.

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