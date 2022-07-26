В Украине на 27 июля объявили І уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра.
"27 июля в западной части Украины грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, погода ухудшится в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковска;
- Черновицкая.
Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 27 июля в большинстве областей ожидается сухая и теплая погода, однако местами температура упадет до +20 градусов, а на высокогорье Карпат будет еще прохладнее.