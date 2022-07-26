Синоптики предупреждают об изменении погоды на западе Украины.

В Украине на 27 июля объявили І уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра.

"27 июля в западной части Украины грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, погода ухудшится в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковска;

Черновицкая.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 27 июля в большинстве областей ожидается сухая и теплая погода, однако местами температура упадет до +20 градусов, а на высокогорье Карпат будет еще прохладнее.

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