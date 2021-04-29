Следующий месяц будет немного теплее, чем обычно.

Средняя месячная температура в Украине в мае предполагается на уровне +15°...+18°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В горах +11°...+13°, что на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Отмечается, что обычно средняя месячная температура воздуха в мае составляет +13°...+17°, в горных районах +7°...+12°.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0°...-6°, в Карпатах и на северо-востоке до -7°...-10°, на побережье морей местами 0°...+3°. Заморозки отмечены в первой половине месяца по всей стране, во второй половине - в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах.

Абсолютный максимум температуры воздуха зафиксирован на уровне +31°...+37°, на юге Одесской области, на Луганщине и в Крыму до +38°...+39°, в горах + 22°...+30°.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях, в горах Крыма 62-81 мм, на Прикарпатье и в Карпатах 85-148 мм.

Стойкое повышение температуры через +15°, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй декаде мая. На Закарпатье и юге - в первой.

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Автор: Елена Пилипчак