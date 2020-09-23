Синоптик: завтра в Украину вернется жара, а в четверг начнутся дожди (карта)
Завтра днем воздух прогреется до +27°.
В Украине завтра будет преобладать солнечная ясная погода: повышенное атмосферное давление и сухо. Однако в западных областях уже в четверг ожидаются дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Сегодня в Украине будет солнечно, температура до +27° (карта)
"Ветер в Украине будет юго-восточного направления, небольшой. Температура воздуха ночью + 7°...+12°, на Юге +12°...+16°, завтра днем ожидается +22°...+27°", - сообщила она.
Синоптик отметила, что в Киеве все остается без изменений: сухо, солнечно и тепло. Воздух прогреется до + 25°...+26°.
Прогноз погоды в Украине
Несмотря на незначительное снижение температуры воздуха в сентябре, синоптики больше не прогнозируют заморозков в этом месяце.
Зато в октябре заморозки на почве ожидаются в начале и в конце месяца . Температура снизится до 0...-2°.
Арктический воздух ворвался в Украину 18 сентября. После этого на всей территории наступило небольшое похолодание, впрочем, сейчас ситуация изменилась. Бабье лето вернулось и продлится почти до конца месяца.
- Винница+24°... +8°
- Днепр+28°... +9°
- Донецк+26°... +8°
- Житомир+24°... +6°
- Запорожье+27°... +10°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+24°... +8°
- Кропивницкий+26°... +6°
- Луганск+25°... +6°
- Луцк+25°... +10°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+27°... +10°
- Одесса+22°... +12°
- Полтава+24°... +8°
- Ровно+25°... +9°
- Симферополь+28°... +12°
- Сумы+24°... +5°
- Тернополь+25°... +8°
- Харьков+24°... +7°
- Херсон+27°... +10°
- Хмельницкий+24°... +10°
- Черкассы+23°... +7°
- Чернигов+25°... +4°
- Черновцы+24°... +9°