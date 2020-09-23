Синоптик: завтра в Украину вернется жара, а в четверг начнутся дожди (карта)

13:29, 23 сентября 2020
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Завтра днем воздух прогреется до +27°.

В Украине - теплая осень / УНИАН
В Украине - теплая осень / УНИАН

В Украине завтра будет преобладать солнечная ясная погода: повышенное атмосферное давление и сухо. Однако в западных областях уже в четверг ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Сегодня в Украине будет солнечно, температура до +27° (карта)

"Ветер в Украине будет юго-восточного направления, небольшой. Температура воздуха ночью + 7°...+12°, на Юге +12°...+16°, завтра днем ожидается +22°...+27°", - сообщила она.

Синоптик отметила, что в Киеве все остается без изменений: сухо, солнечно и тепло. Воздух прогреется до + 25°...+26°.

Карта / Фото facebook.com/tala.didenko
Карта / Фото facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды в Украине

Несмотря на незначительное снижение температуры воздуха в сентябре, синоптики больше не прогнозируют заморозков в этом месяце.

Зато в октябре заморозки на почве ожидаются в начале и в конце месяца . Температура снизится до 0...-2°. 

Арктический воздух ворвался в Украину 18 сентября. После этого на всей территории наступило небольшое похолодание, впрочем, сейчас ситуация изменилась. Бабье лето вернулось и продлится почти до конца месяца.

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Автор: Елена Пилипчак

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