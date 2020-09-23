Заморозки отступили: синоптики рассказали, сколько в Украине продлится бабье лето

Температура воздуха осенью будет выше нормы.

Теплая погода в Украине еще продлится / Фото pixabay.com

Несмотря на незначительное снижение температуры воздуха в сентябре, синоптики больше не прогнозируют заморозков в этом месяце.

Зато в октябре заморозки на почве ожидаются в начале месяца и в конце. Температура снизится до 0...-2°. Об этом сообщает meteoprog.ua.

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Арктический воздух ворвался в Украину 18 сентября. После этого на всей территории наступило небольшое похолодание, впрочем, сейчас ситуация изменилась. Бабье лето вернулось и продлится почти до конца месяца.

Информацию о погоде в сентябре озвучила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. По ее словам, температура воздуха осенью в Украине будет выше нормы. В частности, в сентябре будет по-летнему тепло.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал "Каналу 24", что температура воздуха в октябре немного снизится. Столбики термометров будут замирать на отметках в +15°...+17°. Такая теплая погода продлится фактически до конца октября.

В конце октября погода резко изменится: температура снизится до +13°...+14°.

Прогноз погоды в Украине на неделю: данные погоды УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, ближайшая неделя в Украине будет теплой. Столбики термометров поднимутся до +27°. Осадков не ожидается.