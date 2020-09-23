Заморозки отступили: синоптики рассказали, сколько в Украине продлится бабье лето
Температура воздуха осенью будет выше нормы.
Несмотря на незначительное снижение температуры воздуха в сентябре, синоптики больше не прогнозируют заморозков в этом месяце.
Зато в октябре заморозки на почве ожидаются в начале месяца и в конце. Температура снизится до 0...-2°. Об этом сообщает meteoprog.ua.
Сегодня в Украине будет солнечно, температура до +27° (карта)
Арктический воздух ворвался в Украину 18 сентября. После этого на всей территории наступило небольшое похолодание, впрочем, сейчас ситуация изменилась. Бабье лето вернулось и продлится почти до конца месяца.
Информацию о погоде в сентябре озвучила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. По ее словам, температура воздуха осенью в Украине будет выше нормы. В частности, в сентябре будет по-летнему тепло.
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал "Каналу 24", что температура воздуха в октябре немного снизится. Столбики термометров будут замирать на отметках в +15°...+17°. Такая теплая погода продлится фактически до конца октября.
В конце октября погода резко изменится: температура снизится до +13°...+14°.
Прогноз погоды в Украине на неделю: данные погоды УНИАН
Согласно данным Погода УНИАН, ближайшая неделя в Украине будет теплой. Столбики термометров поднимутся до +27°. Осадков не ожидается.
- Винница+24°... +8°
- Днепр+27°... +9°
- Донецк+26°... +8°
- Житомир+24°... +6°
- Запорожье+27°... +9°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+25°... +7°
- Кропивницкий+26°... +4°
- Луганск+25°... +6°
- Луцк+25°... +10°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+27°... +9°
- Одесса+21°... +12°
- Полтава+24°... +8°
- Ровно+25°... +9°
- Симферополь+28°... +11°
- Сумы+24°... +4°
- Тернополь+24°... +8°
- Харьков+24°... +6°
- Херсон+27°... +10°
- Хмельницкий+24°... +9°
- Черкассы+23°... +6°
- Чернигов+25°... +3°
- Черновцы+24°... +10°