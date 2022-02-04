На выходных в Украину придут сначала осадки и сильный ветер, а потом потеплеет.

В субботу, 5 февраля, в Украину придут атмосферные фронты с северо-запада Европы, которые принесут с собой осадки и усиление ветра.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, сначала осадки охватят западную и северную части Украины. Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем, а юг и восток Украины почувствуют приход атмосферных фронтов с осадками уже поздно вечером 5 февраля и ночью 6 февраля.

"Ветер в большинстве областей будет северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый, местами до штормовых порывов", - предупреждает синоптик.

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Она добавила, что ближайшей ночью в Украине еще будет морозно: до -2°...-9°, а на севере до -7°...-12°. Немного теплее будет на юге и западе.

"Однако днем в субботу температура воздуха повсюду в Украине повысится, разве что в восточных областях еще задержится небольшой мороз", - говорит синоптик.

Однако, по ее данным, в воскресенье потепление достанется и восточным областям Украины.

"Везде в Украине 6 февраля предполагается в течение дня 0...+3 градуса, на юге +2...+6 градусов", - рассказала Наталья Диденко.

Напомним, в феврале в Украине будет зимняя погода. Во второй половине месяца ожидается резкое похолодание, однако с 25 числа погода изменится - начнется потепление.

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