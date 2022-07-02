Сегодня в семи областях Украины ожидается ухудшение погоды.

На сегодня, 2 июля, в семи областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В частности, ожидаются грозы, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 2 июля в большинстве западных областей, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Также 2 июля в Украине, кроме Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Закарпатской областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал Погода УНИАН, 2 июля в западных областях Украины ожидается изменение погоды. Согласно прогнозам, ожидаются грозы и небольшие дожди. На остальной территории страны будет преобладать ясная и безоблачная погода без осадков. На востоке, северо-востоке, а также местами в центральных областях будет комфортная температура +23°...+25°.

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