В западных областях Украины сегодня ожидается изменение погоды.

Сегодня, 2 июля, в западных областях Украины ожидается изменение погоды. Согласно прогнозам, ожидаются грозы и небольшие дожди. На остальной территории страны будет преобладать ясная и безоблачная погода без осадков. На востоке, северо-востоке, а также местами в центральных областях будет комфортная температура +23°...+25°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сегодня в западных областях ожидаются грозы во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В Волынской и Черновицкой ожидаются небольшие дожди. Тепло распределится неравномерно. Так, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях столбики термометров покажут +25°...+28°. На остальной территории все еще будет жара до +30°...+33°.

На севере Украины сегодня также будет разброс температур. Прохладнее всего будет в Черниговской и Сумской областях, где столбики термометров покажут +23°...+25°, а в Киевской и Житомирской - до +28°...+30°. Без осадков.

Жителям Центра стоит готовиться к ясной и безоблачной погоде. Однако сильная жара до +30° будет только на Винничине. На остальной территории ожидается до +27°, а в Полтавской области - до +22°.

На востоке Украины сегодня будет комфортная температура в пределах +24°...+25°. Небольшая облачность, без осадков.

На юге Украины также ожидаются температурные контрасты. В Крыму и в Запорожской области столбики термометров покажут +24°...+28°, на остальной территории будет +28°...+30°. Ясно и безоблачно, без осадков.

Вас также могут заинтересовать новости: