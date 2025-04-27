Синоптики предупреждали, что в ближайшие несколько дней в Украине ожидается резкая смена погоды.

Весна продолжает шокировать украинцев неожиданными осадками. В воскресенье, 27 апреля, в нескольких областях неожиданно выпал снег.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, снег в конце апреля выпал в Харькове и Сумах. Местные зафиксировали аномальные осадки на видео.

В частности, харьковчане сообщают о том, что в городе идет снег. Его фиксируют в Шевченковском районе, в частности возле "Госпрома".

Видео дня

Также снег фиксируют в Сумах. Очевидцы публикуют кадры, подтверждающие это.

Похолодание в Украине

Как сообщает Погода УНИАН, в воскресенье, 27 апреля, похолодание, которое началось с западных областей, доберется до юга и востока Украины. Столбики термометров покажут +10°...+14° и только на юге местами будет на пару градусов теплее, а на Закарпатье - до +18°.

В ближайшие несколько дней в Украине ожидается резкая смена погоды. Прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а также похолодание до заморозков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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