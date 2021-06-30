В Украине на 1 июля объявили штормовое предупреждение из-за опасных метеорологических явлений.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Киеве и Киевской области 1 июля ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Из-за непогоды также объявлен I уровень опасности.
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