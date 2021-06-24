Завтра в некоторых областях Украины ожидается град / фото ua.depositphotos.com
На завтра, 25 июня в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"25 июня в западных областях днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
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