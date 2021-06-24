Непогода ожидается в западных областях.

На завтра, 25 июня в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"25 июня в западных областях днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская