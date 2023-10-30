Синоптики предупреждают о сильном ветре.

На сегодня, 30 октября, в Украине объявили I уровень опасности. По данным Украинского гидрометцентра, в Карпатах ожидаются очень сильные порывы ветра.

"30 октября в Карпатах порывы ветра 19-24 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды в горах объявлен I уровень опасности, желтый.

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Сейчас на высокогорье Карпат облачно, а скорость ветра достигает 18-20 м/с. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:30 30 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный, 18-20 м/с, температура воздуха +2°С", - сообщили спасатели.

Погода сегодня - прогноз на 30 октября

По данным Погода УНИАН, начало недели в Украине будет очень теплым. Температура 30 октября кое-где подскочит до практически летних +22...+23 градусов, а дожди покинут территорию нашей страны.

На западе будет +19°...+23°, на севере чуть свежее, +16°...+20°. В восточных областях ожидается около +17°. В центральной части воздух прогреется до +18°... +21°, а на юге столбики термометров покажут +19°... +23°.

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