Осадков сегодня в Украине не ожидается

Начало недели в Украине будет теплым. Температура повысится практически по всей стране. Теплее всего будет на юге, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, где столбики термометров покажут практически летние +22°...+23°. На остальной территории тоже будет комфортно, +16°...+21°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ячно и безоблачно. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Тернополе 30 октября ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +20°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.

В Виннице сегодня будет +8°...+21°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +10° днем +20°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+17°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +9°...+18°.

В Одессе 30 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +22°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +12°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +8°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +9°...+22°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +17°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +17°, дождь.

Приметы погоды 30 октября

30 октября - день пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.

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