Начало недели в Украине будет теплым. Температура повысится практически по всей стране. Теплее всего будет на юге, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, где столбики термометров покажут практически летние +22°...+23°. На остальной территории тоже будет комфортно, +16°...+21°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ячно и безоблачно. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
- В Тернополе 30 октября ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +20°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.
- В Виннице сегодня будет +8°...+21°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью +10° днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+17°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +9°...+18°.
- В Одессе 30 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +22°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +12°, днем +23°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +23°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +8°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +17°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +9°...+22°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +17°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +17°, дождь.
Приметы погоды 30 октября
30 октября - день пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.