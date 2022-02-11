Синоптики предупреждают о возможных подтоплениях.

В некоторых регионах Украины в связи с оттепелью и осадками ожидается повышение уровней воды. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Об этом со ссылками на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"11-12 февраля на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,5 метра местами возможен начальный выход воды на заводь; на реке Припять в створе поста Речица и реке Стоход в створе поста Любешов - дальнейшее затопление поймы (І уровень опасности - желтый)", - говорится в предупреждении.

Также в эти дни на реках бассейна Днестра, Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-1 метр с ослаблением ледовых явлений, ледоходом, без негативных последствий.

На отдельных участках рек бассейна Стрыя возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +2°, днем +6°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +7°, сильный дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°, дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +6°, сильный дождь.

В Тернополе 11 февраля ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.

В Виннице сегодня будет +2°...+6°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+7°.

В Одессе 11 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +9°.

В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +9°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +2°...+8°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.

Вас также могут заинтересовать новости: