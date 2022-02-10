До входных в Украине будет тепло, но потом погода изменится.

До выходных в Украине будет тепло, местами воздух прогреется до +10°...+12°, а дожди ожидаются в отдельных областях в северной и северо-западной частях страны. Однако на выходных погода изменится: столбики термометров поползут вниз, вернутся ночные морозы, а на смену дождям кое-где придет снег.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В субботу, 12 февраля, по всей Украине похолодает. Сильнее всего снижение температуры ощутят жители западных, северных и некоторых центральных областей. Там ночью будет 0°...-3°, а днем термометры покажут максимум +2°...+4°. На востоке, а также в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет до +5°, а на юге задержится тепло до +4°...+7°, в Крыму - до +8°.

Осадки в этот день сместятся в центральную часть Украины и на Левобережье. При понижении температуры на севере и местами в центральных областях ожидается снег или мокрый снег.

В воскресенье, 13 февраля, украинцев порадует солнце - практически по всей стране ожидается ясная и безоблачная погода, однако станет еще холоднее. Ночью температура уже будет опускаться до -5°, а днем похолодает даже на юге и востоке, до +2°...+3°. Лишь на крайнем западе будет немного теплее, +4°...+7°.

Как сообщал Погода УНИАН, начало следующей недели в Украине будет без осадков, но потом погода вновь изменится: поднимется сильный ветер и начнутся осадки.

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