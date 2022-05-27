Чрезвычайная пожарная опасность в Украине сохранится до 29 мая.

В Украине на три дня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 27 мая чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Волынской, Ривненской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

28 и 29 мая чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Как сообщал УНИАН, в последние майские выходные в Украине ожидается небольшое похолодание. В большинстве областей температура снизится на градус-два, а на западе местами упадет до +16°...+18°. При этом и в субботу, и в воскресенье местами ожидаются дожди.

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