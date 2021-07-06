Ухудшения погоды следует ожидать в центральных, восточных и южных областях.

Сегодня в некоторых регионах Украины ожидаются опасные метеорологические явления, в частности грозы и град.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"6 июля в южной части, восточных и центральных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в южных, а также днем в восточных областях местами ожидаются значительные дожди.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Непогода на Кировоградщине

Между тем на Кировоградщине непогода повредила три плотины. Как сообщал Погода УНИАН, в Кировоградской области в Бобринецком районе за несколько часов выпало 70 мм осадков, из-за чего уровень воды в реке Гнилой Еланец поднялся более чем на метр. В результате огромная волна буквально смыла три плотины. Чтобы сдержать стихию, люди строили баррикады из мешков с землей возле домов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская