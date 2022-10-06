Осадки в Украину несет атмосферный фронт.

В Украину заходит бабье лето. Уже с сегодняшнего дня сухая погода с солнечными вкраплениями и даже ясным небом будет доминировать по всей стране. Однако не обойдется без осадков.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшей перспективе только в воскресенье, 9 октября, черкнет небольшим дождем атмосферный фронт по западу и северу Украины", - отметила синоптик. Видео дня

Сегодня же, по ее прогнозу, дождей в Украине не предвидится. Ветер будет западного направления, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах +15...+20 градусов.

"В дальнейшем сухая погода будет продолжаться, только в воскресенье в западных и северных областях пройдет небольшой дождь", - резюмировала синоптик.

Напомним, в Украине в ближайшее время ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.

"Начиная от 5 октября и до 10-12 числа по всей Украине погодные условия стабилизируются. Ожидается полное прекращение осадков во всех областях, наступит теплая и ясная погода", - спрогнозировал народный синоптик Стас Щедрин.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в ближайшее время в Украину приедет бабье лето, которое продлится неделю: с 5 по 12 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: