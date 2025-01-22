До конца недели местами ожидаются осадки.

До конца текущей недели в Украине ожидается теплая погода с периодическими осадками и туманами. Воздух местами будет прогреваться до +8°...+11°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 23 января

В четверг, 23 января, по всей Украине будет спокойная и сухая погода. Лишь днем местами в Крыму пройдут небольшие дожди. Скорость ветра 3 - 8 м/с. Температура ночью -2...+3 °С, а днем +1...+6 °С.

Погода 24 января

В пятницу, по прогнозу Кибальчича, местами в Крыму, в Полесье и на Закарпатье возможны небольшие дожди, временами с мокрым снегом. На остальной территории страны будет сухо. Кое-где возможен туман. Ветер так и останется 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем потеплеет до +2...+7 °С, а в Одесской области местами воздух прогреется уже до +10 °С.

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Погода 25 января

В субботу, прогнозирует синоптик, местами в западных областях, а также в Крыму возможен небольшой дождь. На остальной территории Украины в этот день будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный, 3 - 8 м/с. Ночью будет -1...+4 °С, днем +3...+8 °С, а на юге потеплеет до +8...+11 °С.

Погода 26 января

В конце недели, по прогнозу, в Украине ожидается сухая погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер усилится до 5 - 10 м/с, в восточной части останется 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +4...+9 °С, а на юге и местами в западных областях потеплеет до +9...+11 °С.

О том, что в Украине вскоре станет теплее, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 24 января температура повысится на несколько градусов.

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