Столицу продолжат заливать дожди / фото УНИАН
В среду, 19 мая, в столице ожидается небольшая облачность, ливень.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +18°, а ночью - опустятся до +10°.
Весь день будет облачно, возможен дождь.
Ожидается ветер со скоростью до 3,6 м/с.
Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст.
Народные приметы 19 мая
19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".
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