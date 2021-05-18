Столицу продолжат заливать дожди / фото УНИАН

В среду, 19 мая, в столице ожидается небольшая облачность, ливень.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +18°, а ночью - опустятся до +10°.

Весь день будет облачно, возможен дождь.

Ожидается ветер со скоростью до 3,6 м/с.

Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст.

Народные приметы 19 мая

19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".

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Автор: Елена Пилипчак