В ближайшие дни в столице будет сухая погода без осадков.

В Киеве в ближайшие дни станет теплее. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие 5 суток в столице будет преобладать погода без осадков, лишь 14 июля пройдет кратковременный дождь.

"Температура будет иметь тенденцию к росту и днем будет в пределах 23-27°, в ночные часы столбики термометров будут показывать свежие 14-18°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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Погода сегодня - прогноз на 11 июля

Украинский гидрометцентр прогнозирует, что сегодня в Украине будет доминировать переменная облачность.

Днем в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет погода без осадков.

Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура днем 20-25°; на юге страны воздух традиционно прогреется сильнее, 24-29°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура днем по области 20-25°, а в Киеве столбики термометров сегодня покажут свежие 21-23.

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