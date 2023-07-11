В Киеве в ближайшие дни станет теплее. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, в ближайшие 5 суток в столице будет преобладать погода без осадков, лишь 14 июля пройдет кратковременный дождь.
"Температура будет иметь тенденцию к росту и днем будет в пределах 23-27°, в ночные часы столбики термометров будут показывать свежие 14-18°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.
Погода сегодня - прогноз на 11 июля
Украинский гидрометцентр прогнозирует, что сегодня в Украине будет доминировать переменная облачность.
Днем в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет погода без осадков.
Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура днем 20-25°; на юге страны воздух традиционно прогреется сильнее, 24-29°.
На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.
Температура днем по области 20-25°, а в Киеве столбики термометров сегодня покажут свежие 21-23.