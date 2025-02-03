На высокогорье сегодня туман и облачно, из-за чего видимость ограничена.

В Карпатах утром 3 февраля влупил сильный мороз. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

По их данным, по состоянию на 08:30 на горе Поп Иван облачно и туман, из-за чего видимость ограничена. Ветер дует с севера со скоростью 7 м/с, а температура воздуха упала до -15°С.

Спасатели опубликовали фото с вершины. На нем изображен заснеженный горный ландшафт с густым туманом. В центре видно покрытое льдом и снегом сооружение - это здание бывшей астрономической и метеорологической обсерватории на вершине горы Поп Иван Черногорский. Тяжелые погодные условия, мороз и сильный ветер придали сооружению сурового зимнего вида.

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Погода 3 февраля - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет облачно. На юге и юго-востоке страны ожидается умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. На остальной территории местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Днем в Украине будет от 2° мороза до 3° тепла, а в Крыму воздух прогреется до +2°...+7°.

В Киевской области сегодня также будет облачно. Местами пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области от 2° мороза до 3° тепла, а в Киеве - около 0°.

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