На Закарпатье сошла лавина (фоторепортаж)
Спасатели предупреждают об опасности похода в горы.
Вчера в урочище Сухарь, что на территории национального природного парка "Синевир", работники учреждения зафиксировали на фото лавину.
Об этом сообщает Национальный природный парк "Синевир" на своей странице в Facebook.
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"Сейчас в пределах парка сложились такие погодные условия, при которых подниматься в горы чрезвычайно опасно. Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах", - говорится в сообщении.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в связи со снегопадами и метелями 12-13 марта в высокогорье Закарпатской области и 15 марта в Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Прогноз погоды в Украине на выходные 13-14 марта: данные погоды УНИАН
В ближайшую субботу, 13 марта, дожди переместятся ближе к югу в северных областях пойдет снег. В воскресенье в Украине потеплеет до +13°, осадки накроют западные регионы. На остальной территории ожидается переменная облачность.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью 0°, днем +9°. В воскресенье погода не изменится, но днем немного похолодает, температура: +2°...+8°.
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