20 и 21 июля на реках Карпат ожидается повышение уровней воды. Из-за этого возможны подтопления.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Где возможны подтопления
Львовская область - на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек Стрвяж, Свича - на 1,5-2,5 м, местами затопления пойм, сельскохозяйственных угодий (I уровень опасности - желтый), в Стрыйском районе (г. Cвича - с. Заречное) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры (II уровень опасности - оранжевый);
Ивано-Франковская область - на 1,5-2,5 м, местами затопления пойм, сельскохозяйственных угодий, возможно частичное затопление объектов приречной инфраструктуры и достижение отметок начального затопления отдельных населенных пунктов (II уровень опасности - оранжевый);
Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области - на 0,5-1,5 м, местами затопления пойм, сельскохозяйственных угодий (I уровень опасности - желтый);
Черновицкая область - на 0,5-1,5 м, в местах сужения русел рек - на 2-2,5 м с выходом воды на пониженные участки пойм рек (I уровень опасности - желтый);
Закарпатская область - в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек на 0,5 - 1,0 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков в населенных пунктах, вследствие загромождения русел малых рек (I уровень опасности - желтый).
"В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности - оранжевый)", - говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости погоды:
- Синоптики рассказали, угрожает ли Украине циклон, затопивший Германию
- Синоптик сообщила, когда на востоке и юге Украины наконец похолодает
- Будет мокро и свежо: синоптик рассказала, где завтра ждать дожди
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram