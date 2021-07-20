В западных областях из-за дождей возможны подтопления.

20 и 21 июля на реках Карпат ожидается повышение уровней воды. Из-за этого возможны подтопления.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Где возможны подтопления

Львовская область - на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек Стрвяж, Свича - на 1,5-2,5 м, местами затопления пойм, сельскохозяйственных угодий (I уровень опасности - желтый), в Стрыйском районе (г. Cвича - с. Заречное) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры (II уровень опасности - оранжевый);

Ивано-Франковская область - на 1,5-2,5 м, местами затопления пойм, сельскохозяйственных угодий, возможно частичное затопление объектов приречной инфраструктуры и достижение отметок начального затопления отдельных населенных пунктов (II уровень опасности - оранжевый);

Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области - на 0,5-1,5 м, местами затопления пойм, сельскохозяйственных угодий (I уровень опасности - желтый);

Черновицкая область - на 0,5-1,5 м, в местах сужения русел рек - на 2-2,5 м с выходом воды на пониженные участки пойм рек (I уровень опасности - желтый);

Закарпатская область - в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек на 0,5 - 1,0 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков в населенных пунктах, вследствие загромождения русел малых рек (I уровень опасности - желтый).

"В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности - оранжевый)", - говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Лиманская