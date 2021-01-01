В ГСЧС предупредили о повышении уровней воды в реках Закарпатья

15:02, 1 января 2021
16
Прослушать
Остановить

В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на пойму.

На Закарпатье повысится уровень рек / Фото УНИАН
На Закарпатье повысится уровень рек / Фото УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о повышении уровней воды в реках Закарпатья.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Новый год в Киеве начнется с дождя: температура достигнет +9°

«1 января в реках Закарпатья ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий. В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на пойму», - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать следующие новости:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги:
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
85 %
766 мм
3.0 м/с
80 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять