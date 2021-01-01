В ГСЧС предупредили о повышении уровней воды в реках Закарпатья

В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на пойму.

На Закарпатье повысится уровень рек / Фото УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о повышении уровней воды в реках Закарпатья.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

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«1 января в реках Закарпатья ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий. В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на пойму», - говорится в сообщении.

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