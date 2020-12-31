В первый день 2021 года в Украине пройдут дожди, несколько областей накроет снег

16:30, 31 декабря 2020
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При этом в Крыму температура достигнет +15°.

На Новый год некоторые области Украины заметет / фото УНИАН
На Новый год некоторые области Украины заметет / фото УНИАН

В пятницу, на в Новый год, 1 января 2021 года, в Украине ожидаются дожди, местами - со снегом. Практически по всей стране - облачно с прояснениями. Температурный минимум днем составит +2°, а максимум на юге +15°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве зафиксировали самый теплый день декабря за 140 лет

  • В Киеве завтра небольшая облачность и легкий дождик, температура воздуха ночью +1°, днем +9°.
  • В Чернигове - пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +7°.
  • Во Львове в пятницу - пасмурно, ночью -1°, днем +3°.
  • В Луцке ожидается сильный снег с дождем, дождь, ночью -1°, днем +4°.
  • В Ривне в пятницу небольшой снег с дождем, ночью -1°, днем +4°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +4°, небольшой снег с дождем, пасмурно.
  • В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +5°, пасмурно.
  • В Ивано-Франковске завтра пасмурно, небольшой дождь, ночью -2°, днем +5°.
  • В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -1°, днем +6°.
  • В Виннице завтра облачно, -3°...+7°.
  • В Житомире в пятницу будет облачно, температура ночью -1°, днем +8°.
  • В Черкассах ночью +2°, днем +8°, облачно, небольшой дождь.
  • В Кропивницком облачно, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +8°.
  • В Полтаве завтра облачно и маленький дождь, температура воздуха +2°...+4°.
  • В Одессе 1 января - практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +10°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +1°, днем +10°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра облачно, ночью -1°, днем +10°.
  • В Запорожье - пасмурно, температура ночью +4°, днем +7°.
  • В Сумах завтра сплошная облачность, температура воздуха 0°...+3°.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью 0°, днем +2°.
  • В Днепре - облачно, температура ночью +4°, днем +6°.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.
  • В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью 0°, днем +4°. 
  • В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.

1 января - день памяти мученика Бонифатия, который помогает бороться с... похмельем. Каков первый день января, таков и первый день лета. Если в первый день Нового года сильный мороз и малый снежок, то будет хороший урожай хлеба. Если же тепло и нет снега — урожай будет плохой.   Если после Нового года облака плывут против ветра, то будет снег. Небо под Новый год в обильных звездах — будет урожай грибов. Новый год зиму до весны возвращает. Снег и тепло на Новый год — лето будет теплое и дождливое. Снег под Новый год добрый — сей гречиху. Каков день — таков и июль.

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Автор: Елена Пилипчак

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