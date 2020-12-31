В первый день 2021 года в Украине пройдут дожди, несколько областей накроет снег
При этом в Крыму температура достигнет +15°.
В пятницу, на в Новый год, 1 января 2021 года, в Украине ожидаются дожди, местами - со снегом. Практически по всей стране - облачно с прояснениями. Температурный минимум днем составит +2°, а максимум на юге +15°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Киеве зафиксировали самый теплый день декабря за 140 лет
- В Киеве завтра небольшая облачность и легкий дождик, температура воздуха ночью +1°, днем +9°.
- В Чернигове - пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +7°.
- Во Львове в пятницу - пасмурно, ночью -1°, днем +3°.
- В Луцке ожидается сильный снег с дождем, дождь, ночью -1°, днем +4°.
- В Ривне в пятницу небольшой снег с дождем, ночью -1°, днем +4°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +4°, небольшой снег с дождем, пасмурно.
- В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +5°, пасмурно.
- В Ивано-Франковске завтра пасмурно, небольшой дождь, ночью -2°, днем +5°.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -1°, днем +6°.
- В Виннице завтра облачно, -3°...+7°.
- В Житомире в пятницу будет облачно, температура ночью -1°, днем +8°.
- В Черкассах ночью +2°, днем +8°, облачно, небольшой дождь.
- В Кропивницком облачно, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Полтаве завтра облачно и маленький дождь, температура воздуха +2°...+4°.
- В Одессе 1 января - практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Херсоне в пятницу ночью +1°, днем +10°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра облачно, ночью -1°, днем +10°.
- В Запорожье - пасмурно, температура ночью +4°, днем +7°.
- В Сумах завтра сплошная облачность, температура воздуха 0°...+3°.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Днепре - облачно, температура ночью +4°, днем +6°.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.
- В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.
1 января - день памяти мученика Бонифатия, который помогает бороться с... похмельем. Каков первый день января, таков и первый день лета. Если в первый день Нового года сильный мороз и малый снежок, то будет хороший урожай хлеба. Если же тепло и нет снега — урожай будет плохой. Если после Нового года облака плывут против ветра, то будет снег. Небо под Новый год в обильных звездах — будет урожай грибов. Новый год зиму до весны возвращает. Снег и тепло на Новый год — лето будет теплое и дождливое. Снег под Новый год добрый — сей гречиху. Каков день — таков и июль.
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- Винница+7°... +6°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир+7°... +6°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+9°... +7°
- Кропивницкий+9°... +5°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+5°... +3°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+12°... +7°
- Одесса+10°... +7°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+5°... +3°
- Симферополь+16°... +7°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+5°... +3°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницкий+5°... +3°
- Черкассы+8°... +5°
- Чернигов+8°... +5°
- Черновцы+6°... +2°