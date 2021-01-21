Британия готовится к наводнению: эвакуированы тысячи жителей (фото)

12:00, 21 января 2021
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На страну обрушился шторм Кристоф.

фото REUTERS
фото REUTERS

Более двух тысяч домов были эвакуированы в Британии, после того, как шторм Кристоф обрушился на Манчестер.

Об этом сообщает ВВС.

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Как сообщается, уровень воды в реке Мерси и ее притоках резко повысился.

Люди в некоторых частях Большого Манчестера, Мерсисайда и Чешира были вынуждены покинуть свои дома посреди ночи.

Так, житель Дидсбери Роб Дэвис покинул свой дом возле поля для гольфа: "Просыпаться и не знать, каким будет ваш дом утром, - это страшно, - сказал он.- "Я никогда раньше не был в такой ситуации".

фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS

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Перевод: Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: наводнениештормВеликобританияфото
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