Британия готовится к наводнению: эвакуированы тысячи жителей (фото)
На страну обрушился шторм Кристоф.
Более двух тысяч домов были эвакуированы в Британии, после того, как шторм Кристоф обрушился на Манчестер.
Об этом сообщает ВВС.
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Как сообщается, уровень воды в реке Мерси и ее притоках резко повысился.
Люди в некоторых частях Большого Манчестера, Мерсисайда и Чешира были вынуждены покинуть свои дома посреди ночи.
Так, житель Дидсбери Роб Дэвис покинул свой дом возле поля для гольфа: "Просыпаться и не знать, каким будет ваш дом утром, - это страшно, - сказал он.- "Я никогда раньше не был в такой ситуации".
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