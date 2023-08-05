Сегодня в Киеве будет до +33°, а завтра - еще немного жарче.

Сегодня и завтра в Киеве ожидается очень сильная жара, много солнца и никаких осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"На выходных Киевщина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому будет малооблачно и ожидаем высокие значения температуры", - сообщили синоптики.

По их данным, 5 августа температура в столице будет подниматься до +33°, а в воскресенье воздух в столице накалится до +34°.

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"В понедельник поступит атмосферный фронт с юго-запада, местами пройдут кратковременные дожди и жара будет постепенно отступать", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

С прогнозом, 7 августа столбики термометров в столице снизятся до +27°, а в следующие двое суток ожидается еще более комфортная температура, +23°. С понедельника в столице также станет больше облачности.

Погода в Украине 5 августа - прогноз по Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве западных областей ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура днем составит 28-33°.

На остальной территории ожидается малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой до 31-36°.

Ветер в Украине будет восточный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

На Киевщине сегодня будет преобладать малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой 32-34°. Ветер будет юго-восточный, также 7-12 м/с.

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