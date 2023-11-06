Завтра в большинстве областей будет сухо, а потом придут дожди и даже мокрый снег.

Вскоре в Украине снова задождит, а в Карпатах пройдет мокрый снег. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Осадков завтра не будет, а вот в среду циклон с юго-запада принесет дожди - готовьте зонты, подходящую обувь. А в Карпатах даже ожидается мокрый снег 8 ноября!"- сообщила она.

Завтра же, по данным синоптика, в Украине снова ожидается комфортная и довольно теплая погода.

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"В течение дня температура воздуха составит +12...+18 градусов", - рассказала Наталья Диденко.

7 ноября, по ее словам, в большинстве областей Украины будет сухо и даже солнечно, только в западных областях местами пройдут небольшие дожди, которые вечером дойдут до Житомирщины. Ветер будет с юго-запада, небольшой или умеренный.

В Киеве вторник будет сухим и теплым, ведь температура будет подниматься до +14 градусов, а в дальнейшем по неделе похолодает.

Погода в Украине в ближайшие дни

По данным синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе погода в Украине будет неустойчивой, погода с большим количеством осадков и аномальным теплом. В частности, по его данным, на юге воздух будет прогреваться до +20 градусов.

Также он прогнозирует туманы, а на фоне высоких температур не исключены в отдельные дни и грозы.

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