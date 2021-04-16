Мороз ожидается уже этой ночью.

Ближайшей ночью в некоторых регионах Украины ожидаются заморозки.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"Ночью 17 апреля в западных и южных областях, 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности почвы заморозки 0°...-5°", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.

Прогноз погоды в Украине на выходных: данные Погоды УНИАН

В ближайшую субботу, 17 апреля, дождей по Украине станет чуть меньше. Осадки ожидаются местами на севере и востоке страны. Небольшой дождь пройдет также В Тернополе и Хмельницком. Температура останется на уровне +8°...+14°. В воскресенье дожди практически отступят и в стране потеплеет на несколько градусов. Осадки ожидаются только на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +11°. В воскресенье ночью температура не изменится, а днем потеплеет до +14°, весь день ожидается та же погода, что и в воскресенье.

В Львове в субботу ночью 0°, днем +8°, облачно. В воскресенье ночью +4°, днем +11°, переменная облачность.

В субботу в Одессе ожидается малооблачная погода, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, +7°...+12°.

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Автор: Елена Пилипчак