Всю неделю в Украине будут идти небольшие дожди, лишь некоторым восточным областям осадки не грозят.

Всю неделю в Украине будут идти дожди. При этом будет жарко - температура будет держаться около +30°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник дожди начнут заходить на территорию Украины с западных областей. Дожди ожидаются во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях. Также гроза будет в Крыму.

Во вторник, 22 июня, осадки продвинутся до центральных областей, где будет много гроз. В северных и восточных областях будет сухо. Температура по всей стране около +28°...+31°. Лишь в Крыму свежее, +25°.

В среду гроз станет меньше, однако дожди накроют всю Украину, кроме крайнего севера и некоторых восточных областей.

В четверг, 24 июня, погода будет практически такой же. Небольшие дожди будут везде, кроме Сумской, Харьковской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. По всей Украина +27°...+30°.

Последний рабочий день недели тоже будет дождливым. Сухо будет лишь в Сумской, Харьковской, а также в Донецкой и Луганской областях.

Выходные принесут небольшое понижение температуры. В субботу, 26 июня, в западных областях столбики термометров опустятся до +25°...+27°, однако на остальной территории будет около +30°. Осадки по-прежнему будут практически по всей стране. А в воскресенье, 27 июня, жара вернется в западные регионы - до +33°.

Народный прогноз на неделю

21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

22 июня - Кирилла. Зацвела липа - на теплое солнечное лето.

23 июня - день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

24 июня - Варфоломея и Варвары. С этого времени становится короче день.

25 июня - Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы - к доброму урожаю.

26 июня - день Акулины-гречишницы. Много насекомых - будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.

27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

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Автор: Екатерина Лиманская