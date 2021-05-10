По словам синоптика, в среду-четверг немного похолодает до +14...+16 градусов.

Ближайшей ночью температура воздуха начнет постепенно повышаться, ночью ожидается +5+10 градусов. Но вскоре в Украину придет похолодание.

Читайте такжеУкраину зальют дожди, потеплеет до +25°: прогноз погоды на неделю (карта)Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Telegram.

По ее словам, 11-го мая в большинстве областей Украины ожидаются максимальные +17... +22 градуса.

"Прохладнее всего будет в Крыму, в Днепре с районами и в восточных областях +12+16 градусов. Завтра будет много солнца и, соответственно, погода обещает быть сухой", - рассказала Диденко.

И 11-го мая циклон расположится на востоке Украины. Он обусловит дожди и порывистый ветер в восточных областях, в Крыму, на Полтавщине, Днепропетровщине, захватит Сумскую, Николаевскую области, часть Черкасс и Кропивницкого с районами.

"Киевляне! Завтра в столице будет светить солнце, никаких дождей, заморозков, в течение дня ожидаются роскошные +20... +22 градуса!", - отметила синоптик.

По ее словам, уже в среду-четверг немного похолодает, до +14... +16 градусов. Но с пятницы уже потеплеет, но придут дожди.

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Автор: Ольга Робейко