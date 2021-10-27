Завтра должна быть солнечная погода, но в отдельных областях местами ожидаются небольшие дожди и туманы.

В четверг, 28 октября, в Украине должна быть солнечная погода, но в отдельных областях местами ожидается небольшой дождь и туманы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

"В поле повышенного давления будем чувствовать комфортную, солнечную погоду. При прояснении ночного неба температура воздуха значительно снижается, однако днем солнечные лучи дарят нам теплый воздух. Не забываем выходить на прогулки, пока погода дарит нам такую возможность, поскольку спустя чуть больше чем месяц начнется календарная зима", - говорится в сообщении.

Завтра, 28 октября, будет без осадков, только днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь.

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Ночью и утром в западной части местами туман.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатском регионе и восточных областях местами 2-7° мороза. Днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°.

В то же время, в Киевской области без осадков.

В Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, четверг в Украине будет теплым. Температура воздуха подпрыгнет днем до +10°...+15°, однако на северо-востоке ожидается не выше +8°...+11°.

"Дождей каких-то существенных не видно в Украине, только завтра немного заденет Черниговщину, Сумщину, Полтавщину и восточные области незначительными осадками", - сообщила синоптик.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Виталий Саенко