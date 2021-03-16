Несколько областей Украины окутает сильный туман: видимость упадет до 200 метров
Объявлен желтый уровень опасности.
Сегодня утром, 16 марта, в Украине ожидается туман.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
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Туман ожидается в северных (кроме Сумской) и Винницкой и Черкасской областях. Видимость упадет до 200-500 метров. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Украине на 16 марта: данные погоды УНИАН
Во вторник, 16 марта, западные и южные регионы накроют дожди, местами-ливни. На остальной территории ожидается переменная облачность. Температура будет колебаться в пределах +2°...+13°.
В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.
Во Львове во вторник ожидается дождь, ночью -1°, днем +2°.
В Одессе 16 марта - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +3°, днем +9°.
- Винница+9°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+7°... 0°
- Житомир+8°... -1°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+8°... -1°
- Кропивницкий+11°... +1°
- Луганск+7°... 0°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+4°... -1°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+10°... +4°
- Полтава+7°... 0°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+6°... -1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+12°... +4°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+4°... 0°