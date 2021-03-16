Несколько областей Украины окутает сильный туман: видимость упадет до 200 метров

Объявлен желтый уровень опасности.

В некоторых областях сегодня ожидается туман / Фото УНИАН

Сегодня утром, 16 марта, в Украине ожидается туман.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Туман ожидается в северных (кроме Сумской) и Винницкой и Черкасской областях. Видимость упадет до 200-500 метров. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 16 марта: данные погоды УНИАН

Во вторник, 16 марта, западные и южные регионы накроют дожди, местами-ливни. На остальной территории ожидается переменная облачность. Температура будет колебаться в пределах +2°...+13°.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.

Во Львове во вторник ожидается дождь, ночью -1°, днем +2°.

В Одессе 16 марта - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +3°, днем +9°.