Половину областей Украины накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта, видео)
Завтра в стране ожидается достаточно теплый день.
Во вторник, 16 марта, западные и южные регионы накроют дожди, местами - ливни. На остальной территории ожидается переменная облачность. Температура будет колебаться в пределах +2°...+13°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Дождь и мокрый снег: синоптик рассказала о циклоне Marius, который завтра накроет Украину
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.
- Во Львове во вторник ожидается дождь, ночью -1°, днем +2°.
- В Луцке - дождь, ночью 0°, днем +3°.
- В Ривне во вторник - дождь, ночью -1°, днем +2°.
- В Тернополе 16 марта ночью будет 0°, днем +3°, дождь.
- В Хмельницком завтра ожидается ливень, ночью +1°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске завтра будет дождь, ночью 0°, днем +4°.
- В Черновцах во вторник - ливень, ночью 0°, днем +3°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, снег, 0°...+8°.
- В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -1°, днем +8°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+6°.
- В Одессе 16 марта - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +3°, днем +9°.
- В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +11°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +12°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.
- В Симферополе во вторник ожидается дождь, +4°...+13°.
- В Краматорске - сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +7°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью 0°, днем +6°.
Народные приметы 16 марта
16 марта, если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.
Новости Украины: когда придет настоящая весенняя погода
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Погода в Украине
- Винница+5°... +1°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+16°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+6°... +1°
- Кропивницкий+11°... +1°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+15°... +3°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+10°... 0°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+16°... +6°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков+10°... -2°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницкий+4°... +2°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+7°... +1°
- Черновцы+4°... +1°
+7°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:+2° / +9°
Влажность:34 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:21
Закат19:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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