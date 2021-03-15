Половину областей Украины накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта, видео)

Завтра в стране ожидается достаточно теплый день.

Завтра часть Украины накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 16 марта, западные и южные регионы накроют дожди, местами - ливни. На остальной территории ожидается переменная облачность. Температура будет колебаться в пределах +2°...+13°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.

Во Львове во вторник ожидается дождь, ночью -1°, днем +2°.

В Луцке - дождь, ночью 0°, днем +3°.

В Ривне во вторник - дождь, ночью -1°, днем +2°.

В Тернополе 16 марта ночью будет 0°, днем +3°, дождь.

В Хмельницком завтра ожидается ливень, ночью +1°, днем +5°.

В Ивано-Франковске завтра будет дождь, ночью 0°, днем +4°.

В Черновцах во вторник - ливень, ночью 0°, днем +3°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, снег, 0°...+8°.

В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -1°, днем +8°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+6°.

В Одессе 16 марта - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +3°, днем +9°.

В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +11°, облачно с прояснениями, ливень.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +12°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.

В Симферополе во вторник ожидается дождь, +4°...+13°.

В Краматорске - сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +7°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью 0°, днем +6°.

Прогноз погоды на 16 марта / фото УНИАН

Народные приметы 16 марта

16 марта, если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

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