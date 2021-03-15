Половину областей Украины накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта, видео)

16:30, 15 марта 2021
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Завтра в стране ожидается достаточно теплый день.

Завтра часть Украины накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com
Завтра часть Украины накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 16 марта, западные и южные регионы накроют дожди, местами - ливни. На остальной территории ожидается переменная облачность. Температура будет колебаться в пределах +2°...+13°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Дождь и мокрый снег: синоптик рассказала о циклоне Marius, который завтра накроет Украину

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.
  • Во Львове во вторник ожидается дождь, ночью -1°, днем +2°.
  • В Луцке - дождь, ночью 0°, днем +3°.
  • В Ривне во вторник - дождь, ночью -1°, днем +2°.
  • В Тернополе 16 марта ночью будет 0°, днем +3°, дождь.
  • В Хмельницком завтра ожидается ливень, ночью +1°, днем +5°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет дождь, ночью 0°, днем +4°.
  • В Черновцах во вторник - ливень, ночью 0°, днем +3°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, снег, 0°...+8°.
  • В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -1°, днем +8°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+6°.
  • В Одессе 16 марта - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +3°, днем +9°.
  • В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +11°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +12°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.
  • В Симферополе во вторник ожидается дождь, +4°...+13°.
  • В Краматорске - сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +7°. 
  • В Северодонецке - облачно, температура ночью 0°, днем +6°.
Прогноз погоды на 16 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды на 16 марта / фото УНИАН

Народные приметы 16 марта

16 марта, если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

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Автор: Елена Пилипчак

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